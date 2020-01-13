В Киеве кипятком залило крупный торговый центр, есть пострадавшие (видео, фото)

На дороге из-за подмыва асфальтового покрытия в возникшее отверстие частично провалилась маршрутка, пассажиров эвакуировали спасатели.

Вечером 13 января в Голосеевском районе Киева рядом с ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой.

Проезжую часть вблизи торгового центра затопило кипятком, сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

На опубликованном видео видно, что территория рядом с торговым центром затоплена горячей водой. Залило также и первый этаж торгового центра. Как сообщается, людей эвакуируют из торгового центра.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Между тем, в КП "Киевпастранс" предупредили, что из-за прорыва теплотрассы возле ТРЦ задерживается движение троллейбусов №12, 42Д, 43, 50 и автобусов №20, 27, 51, 52.

Как сообщили в управлении ГСЧС в Киеве, вода затопила торговый центр, а также супермаркет "Ашан".

"Вечером 13 января в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 176, в результате порыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате в образовавшееся отверстие частично попало маршрутное такси. Получив информацию о происшествии, в 20:38 на место выехало дежурное подразделение 27-й государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из маршрутного такси четырех пассажиров, а также трех граждан из троллейбуса, который стоял рядом и оказался в паровой завесе.

"Горячая вода из теплосети попала также в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza. Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек. Спасатели также вынесли из здания пострадавшую женщину, которая получила ожоги ног, и передали работникам медицинской службы", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, пока ограничено движение от улицы Загородней до площади Лыбидской.

По состоянию на 21:30 на месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.

Пресс-служба КГГА сообщила, что около часа назад в Голосеевском районе по адресу ул. Антоновича, 176, возле ТРЦ Оcean Plaza произошло повреждение магистрального трубопровода на проезжей части. В результате повреждения произошла утечка воды.

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и начала откачку воды. Движение транспорта частично ограничено.

Напомним, в начале ноября прошлого года в центре Киева на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало теплосеть.