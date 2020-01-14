В Николаеве двое несовершеннолетних изнасиловали мужчину с инвалидностью

Обстоятельства преступления выясняют правоохранители, подростков доставили в полицейское отделение.

В Николаеве полиция устанавливает обстоятельства изнасилования мужчины, который имеет инвалидность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

Как отмечается, правоохранители получили информацию о госпитализации 25-летнего мужчины с инвалидностью, у которого медики диагностировали повреждения в области прямой кишки.

"Полицейские опросили пострадавшего, который сообщил, что телесные повреждения ему вызвали двое малолетних ребят посторонним предметом. Сведения по указанному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. ст. 152 УК Украины "Изнасилование", - говорится в сообщении.

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Установлена причастность к преступлению двух местных жителей 12 и 13 лет. Они вместе с родителями находятся в отделении полиции, с ними ведутся следственные действия.

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и мотивы противоправного поступка несовершеннолетних. Расследование продолжается", - добавили в полиции.