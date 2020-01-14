В полиции прокомментировали инцидент с падением дверей на ребенка в столичной больнице

Правоохранители проводят проверку по факту данного инцидента.

Столичные полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка в помещении киевской больницы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Из-за травмы ребенка госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - перелом правого бедра.

"В Подольское управление полиции по спецлинии 102 поступило сообщение от женщины о том, что в помещении медицинского учреждения на ее малолетнего сына упали двери, в результате чего он получил телесные повреждения. Мальчика госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи в условиях стационара", - говорится в сообщении.

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На месте инцидента уже провели первоочередные действия. В полиции уточнили, что по итогам проверки будет дана правовая оценка событию, обстоятельства которого сейчас выясняют.

Как сообщал УНИАН, сегодня в детской поликлинике №2 столицы на 4-летнего мальчика упали металлические двери. В результате ребенок получил перелом бедренной кости.