Сломанное бедро и шок: в Киеве на 4-летнего ребенка упали металлические двери

Мама привела детей в поликлинику из-за ветрянки. На одного из детей упали металлические двери.

В Киеве в одной из больниц на 4-летнего мальчика упали металлические двери. В результате ребенок получил перелом бедренной кости.

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О случившемся сообщил Александр Суворов на своей странице в Facebook.

"В моей семье случилась беда. Четырехлетнего (3 года 9 мес.) мальчика привалило трое металлических дверей, что привело к перелому бедренной кости и шоковому состоянию ребенка", - говорится в сообщении.

По словам Суворова, несчастный случай с ребенком произошел в детской поликлинике №2.

Как отмечается, мама троих маленьких детей из-за ветряной оспы привела детей в поликлинику. Когда женщина в регистратуре получала талон к врачу маленький мальчик зацепил тяжелые металлические двери, которые стояли подпертые к стене, в результате трое металлических дверей привалили ребенка.

"Накануне здесь проводили ремонтные работы, но никакой заградительной ленты не было. Слава Богу! Рядом стояли мужчины, которые быстро помогли поднять тяжелые двери. Скорая помощь ехала 20 мин и все это время ребенок в шоковом состоянии лежал на полу, и рядом с ним лежала мама, которая хоть как то пыталась помочь сыну. Весь медицинский персонал боялся брать ответственность, поэтому все ждали скорую", - отметил автор.

По его данным, ребенок госпитализирован. Мальчика ждет операция, но из-за ветрянки операцию перенесли.