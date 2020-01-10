В Киевской области электропоезд насмерть сбил женщину

Тело погибшей женщины обнаружили случайные прохожие.

На Киевщине, недалеко от железнодорожной станции "Лесная Буча", электропоезд сбил насмерть 66-летнюю женщину, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что это случилось накануне около 18.40. Известно, что электропоезд двигался в направлении Киева.

Тело погибшей женщины обнаружили случайные прохожие. Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть женщины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают детали инцидента.