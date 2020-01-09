Стрела прошла насквозь: в Борисполе из арбалета ранили чиновницу (фото 18+)

Стрела прошла насквозь и попала в припаркованный автомобиль.

В среду, 8 января, в Борисполе Киевской области местную жительницу возле подъезда ранили в руку стрелой из арбалета.

Об этом сообщает издание «Це Бориспіль».

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По словам свидетелей, сначала они услышали крик, потом глухой удар и звук автомобильной сигнализации. Во дворе они увидели соседку, которая едва стояла на ногах, истекая кровью. Ей начали оказывать первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь и полицию.

Журналисты выяснили, что стреляли в женщину сзади, попав в запястье левой руки. Стрела прошла насквозь и попала в припаркованный автомобиль.

Как стало известно изданию из соцсетей, пострадавшей оказалась работник управления образования Бориспольского городского совета.

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок на своей странице в Facebook сообщил, что инцидент произошел сегодня вечером на улице Владимира Момота.

"Стрела пробила ладонь руки насквозь и врезалась в автомобиль. Выстрел этого изверга реально мог быть смертелен. Выстрел с большой вероятностью был осуществлен из дома напротив Владимира Момота, 40 – расспрашиваем, ищем информацию об этом гаде и арбалете, ведь прямо здесь находится детская площадка", – написал Годунок.

По его словам, пострадавшую зовут Нина Ковадло. Она работает в управлении образования Борисполя.