В Одессе подросток с газовым баллончиком похитил из ломбарда драгоценности на полмиллиона гривень

Злоумышленник был с сообщником, местонахождение которого устанавливается.

В Одессе задержан подросток, похитивший из ломбарда драгоценные ювелирные изделия на 500 тыс. грн.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено на проспекте Добровольского (Суворовский район города).

Неизвестный зашел в помещение и распылил его работнице в лицо газ из баллончика.

«Злоумышленник был с сообщником. Пока один находился снаружи, наблюдая, чтобы никто не зашел внутрь, второй разбил витрину и похитил драгоценности на сумму более полумиллиона гривен», - сообщили в главке.

Правоохранители установили местонахождение одного из подозреваемых, которым оказался 16-летний местный житель.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Подросток содержится под стражей.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению личности и местонахождения другого фигуранта.