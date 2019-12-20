В Одессе горело студенческое общежитие (фото)

По данным ведомства, около 5 часов утра спасатели получили информацию о задымлении на четвертом этаже девятиэтажного студенческого общежития.

В Одессе утром 20 декабря произошел пожар в студенческом общежитии на улице Довженко.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По данным ведомства, около 5 часов утра спасатели получили информацию о задымлении на четвертом этаже девятиэтажного студенческого общежития. Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат на площади 1 кв. метр.

"Работники ГСЧС провели проверку внутреннего противопожарного водоснабжения здания и путей эвакуации. На время пожара жительница комнаты отсутствовала. Погибших и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что вероятной причиной возникновения пожара является аварийный режим работы мобильного телефона, оставленного длительное время без присмотра.