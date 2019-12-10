В центре Киева возле школы похитили ребенка: введен план "Перехват" – СМИ
16:41, 10 декабря 2019Происшествия
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Разыскивается Volkswagen Multivan черного цвета.
Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО / facebook.com/MVS.LVIV
Во вторник, 10 декабря, в центре Киева на Крещатике похитили и увезли в неизвестном направлении ребенка.
Читайте такжеВ Белой Церкви отец отобрал сына у матери и уехал из города (фото)Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источники.
Отмечается, что девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Похищение произошло возле школы №53. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. Известно, что машина едет в сторону микрорайона Оболонь.
В 15:37 в Киеве ввели оперативный план «Перехват» по розыску и задержанию автомобиля.
Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве пытались похитить помощницу нардепа.
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