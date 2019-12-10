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В центре Киева возле школы похитили ребенка: введен план "Перехват" – СМИ

16:41, 10 декабря 2019
Происшествия
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Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО / facebook.com/MVS.LVIV

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Отмечается, что девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета. Похищение произошло возле школы №53. Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. Известно, что машина едет в сторону микрорайона Оболонь.

В 15:37 в Киеве ввели оперативный план «Перехват» по розыску и задержанию автомобиля.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве пытались похитить помощницу нардепа.

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Теги: #Киев#похищение#похищение ребенкапогода в Киеве