Злоумышленники пытались похитить помощницу нардепа (фото, видео)

Правоохранители отметили, что фигуранты тщательно готовились к преступлению.

Работники Нацполиции предотвратили похищение женщины - помощника народного депутата Украины, которую хотели похитить ради выкупа в 500 тысяч долларов.

Читайте такжеВ брата Найема снова угнали мотоцикл (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. "Злоумышленников, которые четко спланировали ее похищение с целью вымогательства выкупа в размере 500 тысяч долларов США, задержали. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и даже подготовили место для дальнейшего удержания после похищения.

Задержание произошло 4 декабря. Участникам группировки от 31 до 47 лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.