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Гибель двоих украинцев в Польше: стали известны новые подробности

06:38, 17 ноября 2019
Происшествия
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Родственники погибших не верят, что это был несчастный случай / rmf24.pl

Тела украинских заробитчан в одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в Польше нашли за два часа до того момента, как украинцы должны были отправиться домой, на Тернопольщину.

Об этом пишет местное издание Сорока.

Читайте такжеНазвана причина загадочной смерти подростка в Прилуках (видео)Отмечается, что тела обнаружили после того, как за ними приехал украинский автоперевозчик. Мужчин начали искать и обнаружили мертвыми. Несмотря на то, что мужчины приехали на заработки в Польшу еще в августе, работодатель трудоустроил их за два дня до смерти, 8 ноября.

Родственники считают, что происшедшее вряд ли было несчастным случаем, и уверены, что виновников в этой трагедии вряд ли найдут.

Ранее УНИАН сообщал, что тела мужчин обнаружили возле производственного цеха, там они жили на время заработок.

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Теги: #Тернополь#ПольшаПогода в Тернополе