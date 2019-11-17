Гибель двоих украинцев в Польше: стали известны новые подробности

Несмотря на то, что мужчины приехали на заработки еще в августе, работодатель трудоустроил их за два дня до смерти.

Тела украинских заробитчан в одном из ангаров для хранения овощей и фруктов в Польше нашли за два часа до того момента, как украинцы должны были отправиться домой, на Тернопольщину.

Об этом пишет местное издание Сорока.

Читайте такжеНазвана причина загадочной смерти подростка в Прилуках (видео)Отмечается, что тела обнаружили после того, как за ними приехал украинский автоперевозчик. Мужчин начали искать и обнаружили мертвыми. Несмотря на то, что мужчины приехали на заработки в Польшу еще в августе, работодатель трудоустроил их за два дня до смерти, 8 ноября.

Родственники считают, что происшедшее вряд ли было несчастным случаем, и уверены, что виновников в этой трагедии вряд ли найдут.

Ранее УНИАН сообщал, что тела мужчин обнаружили возле производственного цеха, там они жили на время заработок.