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В Польше с ножом напали на украинского студента

21:00, 20 ноября 2019
Происшествия
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В связи с нападением были задержаны двое украинцев, которые имели при себе ножи \ фото mukachevo.net

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Украинского студента ударили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц. Нападение произошло перед одним из общежитий Краковской политехники, сообщает ТСН со ссылкой на RMF24.

Врачей и полицию на место происшествия вызвали прохожие, пострадавшего с серьезными ранениями госпитализировали. По информации СМИ, он якобы находился под воздействием алкоголя.

В связи с нападением были задержаны двое украинцев, которые имели при себе ножи.

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Теги: #Польша#нападение#украинец