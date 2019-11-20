В Польше с ножом напали на украинского студента
21:00, 20 ноября 2019Происшествия
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Нападение произошло перед одним из общежитий Краковской политехники.
В связи с нападением были задержаны двое украинцев, которые имели при себе ножи \ фото mukachevo.net
В польском городе Краков напали на украинского студента, в результате чего он получил серьезные ранения.
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Украинского студента ударили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц. Нападение произошло перед одним из общежитий Краковской политехники, сообщает ТСН со ссылкой на RMF24.
Врачей и полицию на место происшествия вызвали прохожие, пострадавшего с серьезными ранениями госпитализировали. По информации СМИ, он якобы находился под воздействием алкоголя.
В связи с нападением были задержаны двое украинцев, которые имели при себе ножи.
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