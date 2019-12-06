Пожар в одесском колледже: обучение студентов возобновится уже 9 декабря

Для возобновления учебного процесса предоставлены помещения и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области.

Студенты пострадавшего от пожара Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возобновят обучение уже в понедельник, 9 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, для этого предоставлены помещения и аудитории по инициативе Совета директоров колледжей области.

Читайте такжеВ Одессе возросло число погибших при пожаре в колледже«Образовательный процесс будет проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета. Также обучение продолжится в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Героев Крут, 19», – говорится в сообщении.

В помещении колледжа, где произошел пожар, до сих пор работают спасатели. Пока известно о четырех погибших, судьба 11 человек остается неизвестной.

«Министерство образования и науки выражает соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от пожара», – добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря была создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара.

Премьер-министр Алексей Гончарук также распорядился провести внеочередные проверки ГСЧС состояния противопожарной безопасности на объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей.

Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.