Полиция вышла на заказчика убийства депутата Соболева - СМИ

По информации собеседника, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Правоохранители вышли на заказчика убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

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Об этом "Украинской правде" сообщил проинформированный собеседник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.