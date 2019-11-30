В Полтаве вандалы повредили Аллею памяти украинских защитников (фото)

Аллея памяти павших защитников Украины была открыта в начале марта 2018 года, и на ее обустройство горсовет потратил 1,5 млн гривень.

В Полтаве неизвестные повредили Аллею памяти павших защитников Украины в парке имени Котляревского.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook написала местная жительница Наталья Костина.

Читайте такжеВ Одесской области коп наехал на пешехода

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления полиции, сейчас устанавливаются все обстоятельства повреждения интерактивной доски на Аллее памяти защитников и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (Хулиганство).

Аллея памяти павших защитников Украины была открыта в начале марта 2018 года, и на ее обустройство горсовет потратил 1,5 млн гривень.

На ней установлен памятный знак со встроенной интерактивной доской, которая показывает информацию о полтавчанах, погибших в зоне АТО: фото, годы жизни, обстоятельства гибели и награды каждого героя.

Напомним, в Киеве 25 ноября неизвестные разрисовали свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.