В Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему

Неизвестные разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю.

В Киеве ночью неизвестные разрисовали свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

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"Очередная провокация напротив нашей синагоги.. сегодня утром", - написал он.

При этом в комментариях один из пользователей соцсети отметил, что видеофиксаторы близлежащих магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов.

Памятник Шолом-Алейхему находится на ул. Рогнединской, 3, вблизи Центральной синагоги Киева.

Как сообщал УНИАН, на киевском Центральном железнодорожном вокзале на мужчину упала плитка и разбила ему голову.