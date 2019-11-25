В Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему
09:44, 25 ноября 2019Происшествия
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Неизвестные разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю.
Вандалы изуродовали памятник Шолом-Алейхему / фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine
В Киеве ночью неизвестные разрисовали свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.
Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.
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"Очередная провокация напротив нашей синагоги.. сегодня утром", - написал он.
При этом в комментариях один из пользователей соцсети отметил, что видеофиксаторы близлежащих магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов.
Памятник Шолом-Алейхему находится на ул. Рогнединской, 3, вблизи Центральной синагоги Киева.
Как сообщал УНИАН, на киевском Центральном железнодорожном вокзале на мужчину упала плитка и разбила ему голову.
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