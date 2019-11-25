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В Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему

09:44, 25 ноября 2019
Происшествия
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Вандалы изуродовали памятник Шолом-Алейхему / фото: facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

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"Очередная провокация напротив нашей синагоги.. сегодня утром", - написал он.

При этом в комментариях один из пользователей соцсети отметил, что видеофиксаторы близлежащих магазинов и камеры дорожного движения зафиксировали вандалов.

Памятник Шолом-Алейхему находится на ул. Рогнединской, 3, вблизи Центральной синагоги Киева.

Как сообщал УНИАН, на киевском Центральном железнодорожном вокзале на мужчину упала плитка и разбила ему голову.

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Теги: #Киев#памятникипогода в Киеве