В деле о загадочной гибели 14-летнего парня в Прилуках произошел неожиданный поворот (видео)

Ранее гибель квалифицировали как нарушение правил дорожного движения.

Под ногтями 14-летнего Дениса Чаленко, погибшего при таинственных обстоятельствах в Прилуках, нашли эпителий чужой кожи.

Сейчас проводят экспертизы. В частности, и анализ ДНК. Все экспертизы будут предоставлены следствию 3 декабря нынешнего года, говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, полиция приняла решение об изменении правовой квалификации уголовного правонарушения. Теперь дело расследуют как умышленное убийство, ранее - нарушение правил дорожного движения. Дело надеются раскрыть в кратчайшие сроки.

Возле местного отделения полиции в очередной раз собрались горожане. Они переживают, что в течение месяца расследование не сдвинулось."Никто не хочет расследовать дело, тянут резину, чтобы люди успокоились", - говорит отец погибшего.

Люди уверены, что полиция причастна к убийству. В органе рассказали: тех, кого родители считают виновными, уволили с должностей, но в органе они продолжают работать. "Для того, чтобы привлечь кого-то к дисциплинарной или уголовной ответственности, необходимо получить определенное количество доказательств. Давать оценку будут прокуратура и суд", - говорит и.о. руководителя Прилуцкой полиции Сергей Сторожук.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках.

По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Ученик 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Продолжается досудебное расследование. Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами.

В городе прошли массовые акции протеста с требованиями расследовать это дело. Следствие передали в Главное следственное управление Нацполиции, а также изменили руководителя Прилукскго отдела полиции.