В Черниговской области родные 14-летнего школьника не верят в его смерть под колесами поезда (видео)

По мнению медиков, ребенок уже был мертв на момент прохождения поезда.

В Прилуках Черниговской области родные 14-летнего Дениса Чаленко не верят в его гибель под колесами поезда, которая произошла вечером 29 октября.

Как рассказал местным журналистам отец погибшего Виктор Чаленко, сын пошел на занятия по боксу и не вернулся домой вовремя, хотя раньше такого никогда не случалось. Его начали разыскивать и нашли мертвым на железнодорожных путях.

Отец утверждает, что прибыл к месту происшествия почти сразу, но тело сына уже было холодным, о нехарактерных травмах от наезда поезда рассказали отцу и медики. По их мнению, ребенок уже был мертв на момент прохождения поезда. Чаленко предполагает, что сына могли побить неизвестные из-за девушки.

По официальной информации Главного управления Нацполиции в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).

Продолжается досудебное расследование.

По данным прокуратуры Прилук, сейчас следствие прорабатывает различные версии. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую – для выяснения причин смерти и механизма причинения телесных повреждений. Прокуратура обратилась к местным жителям относительно поиска очевидцев события.