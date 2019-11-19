В Одессе пассажирка на скорости выпала из маршрутки
14:58, 19 ноября 2019Происшествия
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Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.
Иллюстрация REUTERS
Сегодня в Одессе в районе Молдаванки выпавшая из салона маршрутки пассажирка получила серьезные травмы.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло на ул. Степовой.
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Предварительно установлено, что женщина выпала из салона маршрутного такси во время его движения. В результате аварии 38-летняя потерпевшая получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, черепно-мозговой травмы и перелома правого бедра. Она доставлена в больницу.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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