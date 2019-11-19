Мэру Дрогобыча сообщили о подозрении в избиении человека
09:50, 19 ноября 2019Общество
89 0
Инцидент произошел в июне 2018 года в помещении сессионного зала горсовета.
Тарас Кучма подозревается в избиении человека / фото: nkontrol.org.ua
Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении мэру Дрогобыча Тарасу Кучме в избиении человека.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Читайте такжеГлаву правления "Укрэксимбанка" освободили под залог в 3 миллиона гривен
Речь идет об инциденте, который произошел в июне 2018 года в помещении сессионного зала Дрогобычского городского совета во время совещания.
В тот день между городским председателем и одним из присутствующих граждан возникла перепалка, во время которой мэр нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, причинив незначительные травмы.
Действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст.125 УК – легкие телесные повреждения.
Как сообщал УНИАН, 4 июня 2018 года Дрогобычский городской голова Тарас Кучма ударил активиста, который назвал его вором и бандитом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter