Мэру Дрогобыча сообщили о подозрении в избиении человека

Инцидент произошел в июне 2018 года в помещении сессионного зала горсовета.

Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении мэру Дрогобыча Тарасу Кучме в избиении человека.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Речь идет об инциденте, который произошел в июне 2018 года в помещении сессионного зала Дрогобычского городского совета во время совещания.

В тот день между городским председателем и одним из присутствующих граждан возникла перепалка, во время которой мэр нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, причинив незначительные травмы.

Действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст.125 УК – легкие телесные повреждения.

Как сообщал УНИАН, 4 июня 2018 года Дрогобычский городской голова Тарас Кучма ударил активиста, который назвал его вором и бандитом.