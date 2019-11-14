Тройное ДТП на столичном Подоле парализовало движение по улице Кирилловской (видео)

В результате аварии пострадал один человек, его доставили в больницу.

На улице Кирилловской в центре Киева произошла тройная авария. Маршрутка протаранила трамвай, после чего в нее влетел автомобиль "Лада".

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Как сообщается в сюжете ТСН, в результате аварии пострадал один человек, водитель легковушки. Его доставили в больницу.

На улице Кирилловской образовалась пробка. Автомобили двигаются очень медленно, потому что проехать можно только по одной полосе. Троллейбусы и трамваи стоят, пассажирам общественного транспорта приходится идти пешком.

Раньше в селе Дударков Бориспольского района сельский председатель Николай Гуральник на автомобиле наехал на журналистов после того, как они пытались задать ему вопросы о коррупции.