Убили ради телефона: на Киевщине четверо подростков забили мужчину до смерти

За совершенное преступление несовершеннолетние предстанут перед судом.

В городе Боярка Киевской области перед судом предстанут четверо несовершеннолетних ребят, которые в мае этого года избили и ограбили мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

Об этом сообщает Киево-Святошинская местная прокуратура на своей странице в Faсebook.

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Отмечается, что ребята нанесли 42-летнему мужчине многочисленные удары в область головы и лица. Это, в свою очередь, повлекло закрытую черепно-мозговую травму, сопровождавшуюся переломом костей черепа, кровоизлияниями под оболочки и в вещество головного мозга.

Кроме того, подростки в итоге завладели мобильным телефоном погибшего.

Теперь нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы в соответствии с ч. 2 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Еще одному подростку также грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет по обвинению в грабеже.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супругов - в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.