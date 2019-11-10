В Киеве до полусмерти избили ветерана АТО и его жену – волонтер

Соседи обнаружили их в подъезде без сознания.

В Киеве ночью совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену.

Об этом сообщила в Facebook волонтер Татьяна Руденька.

«Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами, был найден Панов Игорь позывной «Хан» с женой... Найдены без сознания с проломленной головой», - написала она.

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«Нашли их соседи. Никто не слышал ни ссор, ни криков или потасовки! Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью», - добавила Руденька.

По ее словам, Панова вместе с женой доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги - в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.