В Киеве до полусмерти избили ветерана АТО и его жену – волонтер
23:29, 10 ноября 2019Происшествия
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Соседи обнаружили их в подъезде без сознания.
Игорь Панов / фото ТАТЬЯНА Руденька/FACEBOOK
В Киеве ночью совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену.
Об этом сообщила в Facebook волонтер Татьяна Руденька.
«Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами, был найден Панов Игорь позывной «Хан» с женой... Найдены без сознания с проломленной головой», - написала она.
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«Нашли их соседи. Никто не слышал ни ссор, ни криков или потасовки! Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью», - добавила Руденька.
По ее словам, Панова вместе с женой доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги - в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.
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