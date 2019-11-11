Под Киевом маршрутка с пассажирами влетела в частный двор (видео)

В результате ДТП пострадал водитель автобуса и женщина-водитель ВАЗа - их госпитализировали.

В селе Петропавловская Борщаговка на Киевщине произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса, в результате чего последний влетел в частный двор.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

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ДТП произошло около 11:00 на улице Авиаторов,27 с участием трех транспортных средств: Opel Astra, ВАЗ 2101 и РУТА.

По предварительным данным, аварийную ситуацию создал водитель легковушки Opel Astra, когда переезжал улицу слева на право по ходу движения автомобиля ВАЗ 2101. Женщина-водитель Ваза смогла сманеврировать и обойти Opel, однако совершила столкновение с автобусом, который двигался по встречной полосе. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и женщина-водитель ВАЗа - их госпитализировали.

В салоне легковушки находился еще двухлетний ребенок в автокресле, которое его и спасло от травм. А в автобусе, кроме водителя, находилась женщина с 12-летним ребенком. На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Как сообщал УНИАН, в результате столкновения автомобиля «Опель» со школьным автобусом на Львовщине госпитализированы десять детей.