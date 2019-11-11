ДТП со школьным автобусом на Львовщине: в больнице – 10 детей
В результате столкновения автомобиля «Опель» со школьным автобусом на Львовщине госпитализированы десять детей.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции.
Читайте такжеВ Киеве автомобиль вылетел на тротуар и сбил насмерть девушку (видео)
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль «Опель», которым управлял 25-летний житель Пустомытовского района, и автобус «Школярик» под управлением 59-летнего местного жителя.
«В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир «Опеля», и девять пассажиров «Школьника» - учащиеся одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют диагнозы», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром на автодороге «Львов-Тернополь» возле села Подберизцы Пустомытовского района произошло ДТП с участием школьного автобуса и «Опеля».