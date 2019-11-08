Только получила права: в Киеве бетономешалка раздавила легковушку - погибла девушка (фото)

Погибшая 21-летняя девушка только недавно получила права.

В Киеве на Заболотного бетономешалка раздавила легковушку, в результате чего погибла девушка-водитель 1998 года рождения.

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По их информации, бетономешалка вылетела на встречную полосу. В результате погибла девушка-водитель Skoda Octavia, 1998 года рождения, которая недавно получила права. Погибла девушка мгновенно.

Пользователи соцсети отмечают, что из-за ДТП на Заболотного образовалась километровая пробка.