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Только получила права: в Киеве бетономешалка раздавила легковушку - погибла девушка (фото)

16:44, 08 ноября 2019
Происшествия
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Погибла девушка мгновенно / фото: dtp.kiev.ua

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По их информации, бетономешалка вылетела на встречную полосу. В результате погибла девушка-водитель Skoda Octavia, 1998 года рождения, которая недавно получила права. Погибла девушка мгновенно.

Пользователи соцсети отмечают, что из-за ДТП на Заболотного образовалась километровая пробка.

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве