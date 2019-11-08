Только получила права: в Киеве бетономешалка раздавила легковушку - погибла девушка (фото)
16:44, 08 ноября 2019Происшествия
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Погибшая 21-летняя девушка только недавно получила права.
Погибла девушка мгновенно / фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Заболотного бетономешалка раздавила легковушку, в результате чего погибла девушка-водитель 1998 года рождения.
Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
По их информации, бетономешалка вылетела на встречную полосу. В результате погибла девушка-водитель Skoda Octavia, 1998 года рождения, которая недавно получила права. Погибла девушка мгновенно.
Пользователи соцсети отмечают, что из-за ДТП на Заболотного образовалась километровая пробка.
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
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