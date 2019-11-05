В Киеве задержали экс-чиновника, который хотел нажиться на продаже завода "Укроборонпрома" (фото)

Проверяется причастность к махинации нынешнего руководства завода.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала экс-заместителя генерального директора завода «Маяк» государственного концерна «Укроборонпром», который пытался заработать на продаже государственного имущества 2,5 миллиона долларов.

Читайте такжеНа Николаевщине задержали вооруженную банду, причастную к похищению людей (фото, видео)Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что задержанный обещал руководителю коммерческой структуры поспособствовать положительному решению по приобретению имущественного комплекса завода через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Официально бизнесмен должен заплатить за комплекс в Киеве только 2 миллиона американских долларов.

«Правоохранители задержали бывшего заместителя гендиректора в отделении банка в Шевченковском районе Киева во время передачи ему первой части вознаграждения в сумме 200 тысяч долларов», – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски на территории завода и здании Государственной исполнительной службы Оболонского района. Проверяется причастность к махинации нынешнего руководства завода, а также решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве задержали мужчину, который представлялся «внештатным помощником» высшего руководства страны и за деньги предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах.