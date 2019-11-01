В Киеве СБУ задержала "помощника" Зеленского и Разумкова, который торговал должностями (фото)

За должность директора одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов.

В Киеве сотрудники Службы безопасности задержали мужчину, который представлялся «внештатным помощником» высшего руководства страны и за деньги предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеВ Киеве главного специалиста НБУ поймали на взятке в $40 тысяч (фото)Отмечается, что оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленник подыскивал «клиентов» через контакты в деловых кругах и с чиновниками среднего звена. Он представлялся кандидатам на должности «внештатным помощником» и «близким товарищем» почти всех высших лиц государства.

В частности, за должность директора одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. В этом случае он ссылался на свои связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса Президента Украины.

«Правоохранители задержали мошенника в центре столицы, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после получения части аванса в размере 50 тысяч долларов», – отмечается в сообщении.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

По информации источников УНИАН, задержанный, встречаясь с разными людьми, представлялся, в зависимости от ситуации, советником президента Владимира Зеленского, спикера парламента Дмитрия Разумкова, вице-премьера Михаила Федорова или ассистентом кого-либо из 10 первых номеров избирательного списка партии «Слуга народа».