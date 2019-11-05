В Николаеве голый мужчина пробрался в спортшколу с детьми (видео 18+)
11:44, 05 ноября 2019Происшествия
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Позже выяснилось, что вещи мужчины находятся на берегу реки неподалеку от спортшколы.
Голый мужчина пробрался к детям-спортсменам в Николаеве / Youtube, Blacklist Nikolaev
В Николаеве голый мужчина забрался на территорию спортивной школы, где в тот момент проводились детские соревнования по теннису.
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Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале местного сообщества «Черный список Николаев».
Сообщается, что мужчина кричал и просил о помощи.
«Детские соревнования по теннису начались с выпадения этого "птенца" из-за ограждением спортшколы с криками "лююююди, помогите!" Пока ехала полиция - прикрыли его тряпкой», – отмечается в описании к видео.
Позже выяснилось, что вещи мужчины находятся на берегу реки неподалеку от спортшколы.
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