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В Николаеве голый мужчина пробрался в спортшколу с детьми (видео 18+)

11:44, 05 ноября 2019
Происшествия
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Голый мужчина пробрался к детям-спортсменам в Николаеве / Youtube, Blacklist Nikolaev

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Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале местного сообщества «Черный список Николаев».

Сообщается, что мужчина кричал и просил о помощи.

«Детские соревнования по теннису начались с выпадения этого "птенца" из-за ограждением спортшколы с криками "лююююди, помогите!" Пока ехала полиция - прикрыли его тряпкой», – отмечается в описании к видео.

Позже выяснилось, что вещи мужчины находятся на берегу реки неподалеку от спортшколы.

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Теги: #Николаев#голый мужчина