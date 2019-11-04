В Мариуполе голый мужчина устроил прогулку по ТЦ (видео 18+)

Как он там оказался и почему был голым, пока остается загадкой.

Видео: Мариуполь лайф

В сети появилось видео, как в Мариуполе по ТЦ ПортCity разгуливает голый мужчина.

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Об этом сообщает местный сайт 0629. Как можно увидеть на опубликованном ролике, мужчина без одежды и с необычной прической прогуливался по второму этажу в районе кинотеатра.

Как он там оказался и почему был голым, пока остается загадкой. В полицию данных сообщений об этом случае не поступало.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 23 октября по ночным улицам разгуливал голый мужчина.