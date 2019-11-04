На Киевщине неадекватный россиянин повредил флаг ОУН и выпрыгнул из окна полиции (фото)

Полицейским мужчина объяснил свой прыжок тем, что для него просто громко играла музыка.

В городе Вишневое Киевской области 45-летний россиянин повредил флагшток с флагом Организации украинских националистов (ОУН). Когда злоумышленника задержали, он вел себя неадекватно и выпрыгнул из окна третьего этажа админздания полицейского участка.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Читайте такжеВ Днепре коммунальщики сняли флаги с могил погибших бойцов АТО (фото)Отмечается, что неравнодушный очевидец сообщил полиции о том, как неизвестный мужчина возле памятника «Небесной Сотни» повредил флагшток с черно-красным флагом.

«На место происшествия сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции. На правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры и сразу вызвал полицию», – сообщили в полиции.

Нарушителем оказался 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетровское. Иностранец имеет вид на постоянное место жительства в Украине.

«Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда он вышел в коридор по естественным потребностям, неожиданно выпрыгнул из окна третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой «полет» тем, что для него просто громко играет музыка. Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи. «Прыгуна» доставили в больницу с забойными травмами тела», – отметили в полиции.

В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.

Сейчас готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворение его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области 23-летний парень сорвал со столба флаг Украины и вытер об него ноги.