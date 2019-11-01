На Одесщине 23-летний парень сорвал со столба флаг Украины и вытер об него ноги (видео)
В Беляевском районе Одесской области мужчина сорвал флаг Украины, установленный возле Дома культуры.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, накануне в полицию обратился председатель сельсовета с заявлением о том, что ночью в селе Ильинка неизвестный сорвал флаг со столба возле Дома культуры. Сорвав национальный символ Украины, злоумышленник вытер об него ноги.
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Случившееся зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. В частности, запечатлено, как компания молодых мужчин стоит возле высокого столба, на котором – флаг. От группы людей отделяется молодой мужчина в спортивном костюме, взбирается на столб и срывает сине-желтое полотнище.
Сотрудники Усатовского отделения полиции за несколько часов установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель.
Свое поведение он аргументировал тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.