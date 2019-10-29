Взрыв в Днепре: спасатели тушили пожар на заводе с большими трудностями

Взрыв был такой силы, что разнес крышу и стены железобетонного здания.

Мощная вспышка в ночном небе, толчок как будто землетрясение, в домах закачались люстры - взрыв на заводе вечером 28 октября напугал жителей Днепра.

Как сообщает ТСН, около десяти вечера большое зарево увидели в промышленной зоне.

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Сразу после начался сильный пожар на территории нового маслоэкстракционного завода "Потоки". Взрыв был такой силы, что разнесло крышу и стены железобетонного здания.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Сразу после загорелись склады с сырьем на площади более двухсот квадратных метров. Впрочем, спасателям пришлось работать с немалыми трудностями. Ведь на территорию предприятия пропустили только пожарных.

Руководству ГСЧС пройти не разрешили, поэтому разве в телефонном режиме специалисты пытались установить, что именно произошло.

Представители завода "Потоки" в Днепре, где произошел взрыв, не пускают на территорию предприятия руководство областного управления ГСЧС. pic.twitter.com/UelmShBFlA — ТСН.иа (канал 1+1) (@tsnua) October 29, 2019

"Могла быть пылевоздушная смесь. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается", – сказал Александр Шевченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Маслоэкстракционный завод открыли год назад. Летом этого года владелец заявил, что на придачу заработает электростанция на биотопливе. Пуски были запланированы именно на осень. Электростанция, по оглашенному плану, должна перерабатывать около 350 тонн лузги в сутки. Она должна была стать самой мощной в Украине электростанцией на биотопливе.

В то же время жители района выходили на акции протеста с жалобами на загрязнение воздуха.

Что именно взорвалось и какие последствия для окружающей среды, сейчас устанавливают эксперты и правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 октября, поздно вечером в Днепре произошел мощный взрыв в районе промзоны на вул. Байкальской, после чего возник сильный пожар.