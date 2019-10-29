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"Подумали, что землетрясение": в Днепре прогремел мощный взрыв на заводе (видео)

00:27, 29 октября 2019
Происшествия
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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет / фото gorod.dp.ua

Как сообщает издание "Днепр Вечерний" сообщил, что взрыв прогремел на левом берегу реки Днепр около 22 часов.

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По информации издания, в радиусе нескольких километров трясло дома и люди подумали, что произошло землетрясение.

По свидетельству жителей района взрыву предшествовала вспышка в районе маслоэкстракционного завода "Потоки".

"По состоянию на 22:50 воздух в районе заполнен сильнейшим запахом гари. В соцсетях люди призывают закрыть окна и не выходить на улицу. Официальной информации пока нет", - пишет издание.

Видео: Днепр вечерний

Как сообщает ТСН, взрыв произошел на маслоэкстракционном заводе "Потоки".

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. От взрыва разрушен склад, начался пожар, его пытаются потушить спасатели. Есть информация, что горят семечки.

Про опасные выбросы в воздух речь пока не идет, проблем с дыханием вблизи места происшествия не чувствуется.

Напомним, в ночь на 25 октября в Киеве по адресу улица Теодора Драйзера, 8 прогремел взрыв.

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