В Киеве на территорию рынка бросили гранату (видео)

На месте происшествия остались осколки взрывного устройства, среди них был рычаг от гранаты.

В ночь на 25 октября в Киеве по адресу улица Теодора Драйзера, 8 прогремел взрыв.

Как сообщает Информатор, взрыв прогремел в 00:40 в проходе между МАФами. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина действовал сам.

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На месте происшествия остались осколки взрывного устройства, среди них был рычаг от гранаты.

В результате взрыва никто не пострадал, в нескольких сооружения разбились стекла. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

На видео видно, что гранату кто-то покатил в проход между торговыми точками.

Видео: informator.ua

Видео: informator.ua

Как сообщал УНИАН, во вторник вечером, 22 октября, в центре Киева на улице Пушкинская произошел взрыв. В результате двое мужчин погибли, еще один человек получил ранения.