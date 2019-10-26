В Киеве на территорию рынка бросили гранату (видео)
В ночь на 25 октября в Киеве по адресу улица Теодора Драйзера, 8 прогремел взрыв.
Как сообщает Информатор, взрыв прогремел в 00:40 в проходе между МАФами. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина действовал сам.
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На месте происшествия остались осколки взрывного устройства, среди них был рычаг от гранаты.
В результате взрыва никто не пострадал, в нескольких сооружения разбились стекла. На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.
На видео видно, что гранату кто-то покатил в проход между торговыми точками.
Как сообщал УНИАН, во вторник вечером, 22 октября, в центре Киева на улице Пушкинская произошел взрыв. В результате двое мужчин погибли, еще один человек получил ранения.