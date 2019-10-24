В Бердянске черные риэлтеры под пытками вынуждали людей отдавать свое жилье

Задокументированы девять фактов незаконного завладения имуществом граждан на общую сумму 150 тыс. долл.

В Бердянске Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух главарей группировки черных риэлторов, которые угрозами и насилием отбирали жилье у граждан.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторами группы были двое жителей Бердянска.

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«Они под видом риелторов подыскивали среди местных жителей, одиноких пенсионеров и инвалидов, от которых требовали согласия на переоформление их домов на подставных лиц. В случае отказа законных собственников переписать свое имущество, участники группировки применяли к ним физическое и психологическое давление», - говорится в сообщении.

В целом задокументированы девять фактов незаконного завладения имуществом граждан на общую сумму 150 тыс. долл.

«Так, злоумышленники похитили местного пенсионера, которого вывезли за 50 километров от Бердянска в арендованное здание, где его удерживали против воли. Второго потерпевшего фигуранты производство оформили на принудительное лечение в городской противотуберкулезный диспансер», - проинформировали в СБУ.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ освободили похищенных людей и задержали организаторов группы.

Отмечается, что во время проведения обысков по местам проживания злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное и травматическое оружие, большое количество паспортов, договоров и других документов, которые подтверждают противоправную деятельность.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, в частности должностных лиц, причастных к незаконной деятельности. Также осуществляются меры относительно возвращения отобранного имущества законным владельцам.