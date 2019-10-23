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Камера "поймала" момент гибели военного "Сенсея" в центре Киева (видео)

15:59, 23 октября 2019
Происшествия
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Дегтярев погиб в результате взрыва / фото 24tv.ua

На эксклюзивном видео, которое публикует Цензор.НЕТ, вспышка заметна на 15 секунде.

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей". Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий, расположенного на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждения. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Теги: #Киев#взрыв в Киевепогода в Киеве