Камера "поймала" момент гибели военного "Сенсея" в центре Киева (видео)

Одним из погибших в результате взрыва был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев.

Камеры наблюдения зафиксировали на ул. Пушкинской в центре Киева вспышку от взрыва, в результате которого погибли двое мужчин.

На эксклюзивном видео, которое публикует Цензор.НЕТ, вспышка заметна на 15 секунде.

Напомним, в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22-го на 23 октября взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин.

Одним из погибших был ветеран войны на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей". Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий, расположенного на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждения. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.