Взрыв гранаты в Киеве: СМИ назвали имя погибшего военного

По словам свидетелей, выпившие мужчины сидели на лестнице, а один из них что-то крутил в руке. Позже послышался громкий взрыв.

Одним из погибших в результате взрыва гранаты в центре Киева был ветеран войны на Донбассе Виктор Дегтярев - командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей".

Как сообщает "24 канал", военный был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв. Он даже имел карту постоянного клиента на скидку.

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Другим погибшим был 42-летний охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской. Пока известно лишь, что звали его Михаилом.

Работница одного из заведений на улице Пушкинской, которая была очевидицей инцидента, в комментарии "24 каналу" рассказала, что выпившие мужчины сидели на лестнице, а один из них что-то крутил в руке. Позже послышался громкий взрыв и резкая вспышка.

Она также отметила, что погибшие были знакомы и часто выходили вместе "на перекур", поскольку во дворе дома расположен ветеранский Фонд воинов АТО, а второй погибший работал охранником соседнего офисного здания.

Взрывной волной выбило стекла в доме, отмечает издание. Работницу бара и ее подругу ранило осколками стекла. К счастью раны оказались не глубокими.

Как сообщал УНИАН, во вторник вечером, 22 октября, в центре Киева на улице Пушкинская произошел взрыв. В результате двое мужчин погибли, еще один человек получил ранения.

Позже в полиции отметили, что одним из погибших в результате взрыва в центре Киева оказался мужчина 1966 года рождения, который проходил службу на Донбассе.