В Запорожье мать порезала троих детей и пыталась наложить на себя руки

Полиция открыла уголовное производство.

В Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям, после чего пыталась совершить самоубийство.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 20 октября в 21:42 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Игоря Сикорского женщина нанесла ножевые ранения своим малолетним детям и нанесла телесные повреждения себе.

Читайте такжеВ Днепропетровской области несовершеннолетняя пыталась совершить суицид, порезав себе веныДля выяснения обстоятельств на место происшествия прибыло руководство ГУ НП, сотрудники ювенальной превенции, следственно-оперативная группа, врачи.

Установлено, что 30-летняя женщина, находясь дома, кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям 2010, 2012 и 2016 годов рождения. После этого она пыталась наложить на себя руки, перерезав предплечье.

Отмечается, что детей доставили в больницу. Женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п.1 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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