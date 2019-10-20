В Киеве водительница Cherry влетела в грузовик и спровоцировала пожар при попытке уйти от полиции (фото, видео)

Девушка за рулем лекговушки пострадала, полицейские оказали ей первую помощь.

На улице Назаровская, 1 в центре Киева в результате ДТП загорелся автомобиль Cherry. Огонь также распространился на припаркованный рядом грузовик.

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Как сообщает «Информатор», автомобиль под управлением молодой девушки пытался уйти от полиции. Погоня началась около 06:30.

По словам полицейского, который преследовал авто, его экипаж увидел машину на Бессарабке, когда та ехала без включенных фар. Когда копы попытались остановить Cherry, чтобы попросить водителя включить фары, машина начала резко ускоряться. По словам полицейского, легковушка ехала со скоростью около 130 километров в час, проскочив несколько светофоров на красный свет.

При повороте с бульвара Шевченко на Назаровскую водитель не справился с управлением и влетел в припаркованный грузовик. После аварии Cherry загорелась, огонь скоро охватил обе машины. Пожар, к счастью, быстро ликвидировали спасатели.

Полицейские извлекли из Cherry водителя, которым оказалась девушка 23-24 лет. Ей оказали первую помощь, поскольку она повредила себе руку. По словам правоохранителей, от водительницы не пахло алкоголем, а оценить ее поведение было сложно, поскольку девушка находилась в состоянии шока. Тем не менее, она сообщила полицейским, что это не ее машина.