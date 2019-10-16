На Днепропетровщине квартирант убил хозяйку жилья (фото)
15:06, 16 октября 2019Происшествия
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Полицейские оперативно задержали злоумышленника.
Квартирант убил хозяйку жилья / facebook.com/PoliceDniproRegion
В городе Каменское Днепропетровской области в частном доме обнаружили тело пенсионерки с телесными повреждениями.
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63-летняя потерпевшая пустила пожить в свой дом супружескую пару - 27-летнюю женщину и 30-летнего мужчину, говорится в сообщении полиции Днепропетровщины.
Как было установлено, во время употребления алкоголя между квартирантом и хозяйкой дома возник конфликт, во время которого он задушил пенсионерку.
Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Как выяснилось, мужчина ранее уже был неоднократно судимым.
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