цей матеріал доступний українською

На Днепропетровщине квартирант убил хозяйку жилья (фото)

15:06, 16 октября 2019
Происшествия
279 0
Квартирант убил хозяйку жилья / facebook.com/PoliceDniproRegion

Читайте такжеНа Киевщине 16-летняя девушка заявила, что ее в лесу избил и изнасиловал родной отец (фото)

63-летняя потерпевшая пустила пожить в свой дом супружескую пару - 27-летнюю женщину и 30-летнего мужчину, говорится в сообщении полиции Днепропетровщины.

Как было установлено, во время употребления алкоголя между квартирантом и хозяйкой дома возник конфликт, во время которого он задушил пенсионерку.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Как выяснилось, мужчина ранее уже был неоднократно судимым.

Ранее на улице Панельной в Киеве в результате конфликта погиб парень 1996 года рождения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепропетровщина#убийствопогода в Днепре