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В Киеве массовая драка закончилась убийством молодого парня (видео)

09:32, 13 октября 2019
Происшествия
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В Киеве ночью убили мужчину / Информатор

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Как сообщает «Информатор», правоохранители прибыли на вызов о массовой драке около 00:40. Полиция задержала несколько человек, которые могли видеть, что произошло.

По словам полицейских и свидетелей, конфликт вспыхнул между несколькими людьми. Свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Прибывшие на место патрульные сначала искали участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре мужчину.

На месте работают следователи, они опрашивают свидетелей и пытаются выяснить обстоятельства трагедии у другого участника конфликта.

Ранее в Киеве убили и хотели расчленить 22-летнего азербайджанца.

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Теги: #Киев#убийствопогода в Киеве