В Киеве массовая драка закончилась убийством молодого парня (видео)

Свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись.

На улице Панельная в Киеве в результате конфликта погиб парень 1996 года рождения.

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Как сообщает «Информатор», правоохранители прибыли на вызов о массовой драке около 00:40. Полиция задержала несколько человек, которые могли видеть, что произошло.

По словам полицейских и свидетелей, конфликт вспыхнул между несколькими людьми. Свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Прибывшие на место патрульные сначала искали участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре мужчину.

На месте работают следователи, они опрашивают свидетелей и пытаются выяснить обстоятельства трагедии у другого участника конфликта.

Ранее в Киеве убили и хотели расчленить 22-летнего азербайджанца.