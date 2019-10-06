В Черновицкой области водитель экскаватора задавил напарника насмерть
В Черновицкой области в селе Вороновица водитель экскаватора наехал на своего напарника, вследствие чего мужчина погиб.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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62-летний водитель вместе с 45-летним напарником чистили берег Днестра. Напарник водителя начал проверять исправность узлов и агрегатов, когда на него наехал экскаватор.
Согласно информации правоохранителей, от полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте.
Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту ДТП со смертельным исходом следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство.
Как сообщал УНИАН, в Харькове ночью 4 октября легковушка влетела в карету скорой помощи, в результате ДТП спецавтомобиль перевернулся.