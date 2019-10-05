В Харькове "Nissan" не пропустил "скорую" и протаранил медиков, трое пострадавших (фото)

В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка "скорой".

В Харькове ночью 4 октября легковушка влетела в карету скорой помощи, в результате ДТП спецавтомобиль перевернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Читайте такжеВ Днепропетровской области задержали таксиста, который пропагандировал идеи «русского мира»

Как установили правоохранители, 21-летний водитель «Nissan», переезжая перекресток, не пропустил «скорую» с включенными проблесковыми маячками.

В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитарка "скорой". После оказания медицинской помощи всех пострадавших отпустили домой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине водитель автомобиля BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, смертельно травмировал двух 23-летних пешеходов.