Девять погибших: на Житомирщине грузовик влетел в автобус (фото)

Это уже второе за последние три дня ДТП с участием грузовика и общественного транспорта, в котором погибли девять человек.

В Новоград-Волынском районе Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика и автобуса погибли девять человек, еще десять получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, вечером на 250 км автодороги Киев-Чоп.

Предварительно установлено, что около 22:30 вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района 55-летний водитель DAF с полуприцепом (цистерна), следуя в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги.

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По имеющейся информации, 66-летний водитель автобуса остановился для замены колеса. В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги.

В результате на месте происшествия погибли 9 пассажиров автобуса. Водителя грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Новоград-Волынского ОП и Главного управления Нацполиции в области.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы. В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП случилось по вине водителя грузовика. После оказания ему медицинской помощи он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.