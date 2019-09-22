Полиция задержала водителя-виновника трагического ДТП с 9 погибшими в Одесской области

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что авария произошла по вине водителя фуры.

Правоохранители задержали водителя грузовика, который вчера, 21 сентября, совершил смертельное дорожно-транспортного происшествие в Одесской области, в результате которого погибли 9 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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«В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, еще четыре госпитализированы.

Одна из пострадавших в тяжелом состоянии, сейчас она находится в реанимации. О состоянии остальных трех пока ничего неизвестно.