Стала известна личность "подрывника" моста Метро - СМИ (видео)

По сообщениям СМИ, это 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

Заявитель рассказал полиции, что вооруженный мужчина остановился на мосту в автомобиле белого цвета в левой полосе в сторону Левого берега. "На середине моста метро стоит белая машина, в ней человек в камуфляже и голубом берете, возможно с карабином. Сообщил, что автомобильный мост и мост Метро заминированы. Стрелял в воздух из оружия", - сообщает theБабель.

Читайте такжеМинирование моста в Киеве: мужчина стреляет в воздух, полиция запустила дронЕго приметы - обвязан украинским флагом, длинные волосы с хвостом, 180 см роста, на вид примерно 35 лет. "Заявитель хотел выйти из авто, но мужчина начал кричать, что у него есть взрывчатка для того, чтобы взорвать весь мост и чтобы никто не выходил", - добавил собеседник.

Издание утверждает, что ему удалось установить личность мужчины. Это 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько.

Источники в правоохранительных органах рассказали theБабелю, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправления полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

На данный момент по месту жительства Белько сейчас проводят обыски.

В сети также появилось видео с полицейского дрона, на котором видно, как мужчина машет из автомобиля украинским флагом.