В Киеве перекрыли мост Метро из-за угроз взорвать его (фото, видео)
В Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост.
Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
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По ее словам, подробности инцидента пока неизвестны, и она также ожидает информации от правоохранительных органов и других служб, которые уже выехали на место инцидента.
Как сказала Блищик, к мосту "выехали все службы в связи с тем, что неизвестный с оружием угрожает взорвать мост".
Как сообщал УНИАН, в связи с анонимным звонком о минировании красная линия столичного метро, которая, в частности пролегает по мосту Метро, работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяют специалисты.