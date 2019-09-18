В Киеве перекрыли мост Метро из-за угроз взорвать его (фото, видео)

В связи с анонимным звонком о минировании красная линия метро, которая, в частности пролегает по мосту Метро, работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

В Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

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По ее словам, подробности инцидента пока неизвестны, и она также ожидает информации от правоохранительных органов и других служб, которые уже выехали на место инцидента.

Как сказала Блищик, к мосту "выехали все службы в связи с тем, что неизвестный с оружием угрожает взорвать мост".

Как сообщал УНИАН, в связи с анонимным звонком о минировании красная линия столичного метро, которая, в частности пролегает по мосту Метро, работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяют специалисты.