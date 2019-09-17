В Киеве 14-летний парень сорвался с крыши трехэтажного дома

Патрульные обнаружили парня на козырьке цокольного этажа, сняли и передали медикам.

В Дарницком районе Киева 14-летний парень сорвался с крыши трехэтажного здания. На помощь пострадавшему были направлены экстренные службы города.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел на улице Урловской, 22.

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Прибывшие на вызов полицейские обнаружили, что на козырьке цокольного этажа лежит парень. Патрульные сами сняли подростка с козырька и передали его медикам. После оказания первой помощи пострадавшего госпитализировали в Охматдет с открытыми переломами обеих ног.

Позже правоохранители выяснили, что 14-летний парень решил повиснуть на краю 4-этажного здания, но не удержался и сорвался вниз. Потерпевший живет в доме неподалеку. По предварительным данным, он попал на крышу по пожарной лестнице. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 сентября в Киеве житель дома обстрелял пожарных, которые приехали тушить пожар в здании.