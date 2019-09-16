В Киеве житель охваченного огнем дома обстрелял пожарных из Нагана

Мужчина пояснил, что открыл стрельбу по пожарным, так как не узнал их.

Вечером 15 сентября в Киеве произошел пожар в частном доме в Голосеевском районе столицы. Во время ликвидации пожара в сторону спасателей житель дома открыл стрельбу.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Киевской области в ДТП с грузовиком погибли 4 человека

Так, прибыв на место пожара огнеборцы установили, что горит пристройка к жилому дому на ул. Набережно-Корчеватской. Огнеборцы приступили к разведке и ликвидации пожара, однако в этот момент в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения.

Как оказалось, стрелял житель дома, 1955 года рождения, из револьвера системы Наган, переоборудованного для отстрела резиновых пуль. После того, как пожарники покинули территорию усадьбы, он совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений.

На просьбу пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции гражданин был задержан. Он добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей.

В результате данного происшествия никто не пострадал.